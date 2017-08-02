Алла Пугачева перепила и по ошибке вышла в окно

Знаменитая российская певица Алла Пугачева решила вспомнить молодость и рассказала, что однажды довольно сильно напилась и вместо двери вышла в окно. После этого инцидента у нее две недели было страшное похмелье и пить она долгое время больше не решалась.

Как рассказала Пугачева, в 16-летнем возрасте она дружила с неким художником, который жил в полуподвальном помещении и любил баловать себя пивом с сушеной рыбой. Когда-то он позвал Примадонну в гости и начал угощать рыбкой, висевшей на стенах, которую она с удовольствием стала потреблять.

Вскоре ей захотелось пить и художник предложил утолить жажду холодненьким пивом, которого Алла Борисовна из-за соленого привкуса во рту выпила довольно много. Ее разморило и кто-то всучил ей рюмку водки, после которой стало только хуже. Будущая звезда поспешила домой и вдруг стала отчетливо осознавать, что она не может найти выход. В полутемном помещение она нашла проем и решила, что это дверь, через которую и вышла.

Как оказалось, это было окно, а Пугачева еще долго потом удивлялась, как порог находится высоко от пола. По словам Примадонны, после произошедшего на протяжении двух недель ее мучило сильное похмелье, из-за чего она долго потом не решалась притрагиваться к спиртным напиткам.