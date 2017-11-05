Сын Валерии пошел по стопам Пригожина

Сын известной певицы Валерии пошел по стопам своего отчима Иосифа Пригожина.

Появилась информация, что младший сын народной артистки России Валерии начал продюсерскую деятельность. Сама певица рада, что Артемий пошел стопами ее мужа Иосифа Пригожина. Она отметила, что Артемий достаточно креативный и целеустремленный, чтобы добиться успеха в этом нелегком деле, а так же она подчеркнула, что несомненно гордится своим сыном. В социальной сети Валерия поделилась новостью о том, что подопечный Артемия швейцарский исполнитель Алехандро выпустил свой дебютный клип.

К слову, у молодого исполнителя нет кисти одной руки, однако это не мешает Алехандро заниматься музыкой и выступать. Интересно, что в первом клипе Алехандро приняла участие девушка Артемия Шульгина молодая модель Анна Шеридан.

Напомним, что со Швейцарией Артемий знаком еще с детства. В возрасте десяти лет он был отправлен родителями в лагерь в этой стране. Мальчику очень понравилась эта культура и он сам принял решение, что хочет продолжать обучение там.