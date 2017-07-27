В Бельгии умерла известная певица Моран

В Бельгии в возрасте 57 лет умерла известная певица Моран.

Клодин Люйпертс (имя певицы от рождения) была найдена мертвой 7 мая в своей квартире. Из-за чего умерла артистка пока еще неизвестно. Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии, уже успел выразить свои соболезнования по отношению к близким и родным легендарной исполнительницы. Последнее ее выступление состоялось на прошлых выходных. Это было ее возвращение на большую сцену, так как до этого 2 года она не участвовала в концертах из-за начавшихся проблем о связками.

Напомним, что у Клодин музыкальная семья. Ее мать была профессиональной пианисткой, а отец занимал должность директора консерватории. Именно поэтому с детства ей привили любовь к музыке и уже в подростковом возрасте она начала свою карьеру. Некоторое время певица работала бэк-вокалисткой в ресторанах, но вскоре вышел ее дебютный музыкальный альбом "Danser", который стал началом успешной карьеры.