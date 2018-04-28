Киркоров возмутил поклонников своим нарядом с иконами

Киркоров возмутил поклонников новым нарядом, на котором изображены иконы.

Известный дом мод Dolce&Gabbana разработали специально для Филиппа Киркорова новые наряды. Стоит отметить, что в этот раз поклонники творчества певца не оценили его выбор. В социальной сети король ремейков поделился с подписчиками снимками, на которых он занят примеркой новой одежды. Внимание людей привлекло то, на нарядах Киркорова присутствуют изображения святых. Причем, на одном из нарядов подобное изображение находится сзади. Поклонники отметили, что нельзя "садиться на святых" и обвинили его в богохульстве, посоветовав лучше отдать свои новые вещи в какую-либо церковь.

Напомним, недавно Филипп Киркоров выпустил новый музыкальный клип на песню "Цвет настроения синий". В съемке поучаствовали популярный рэпер Слава КПСС, Григорий Лепс и Тимати, Николай Басков, ведущая скандального реалити-шоу Ольга Бузова. Автором идеи выступил Александр Гудков, известный благодаря участию в КВН и юмористическом шоу "Comedy woman". Сейчас видео Киркорова просмотрело более чем 19 миллионов людей.