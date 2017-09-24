В Сети пристыдили Тимати за неуважение на инаугурации Владимира Путина

Известный рэпер и музыкальный продюсер Тимати возмутил россиян своим выбором наряда на инаугурацию Владимира Путина. Об этом предает портал VistaNews.

34-летний артист Тимати явился на важное политическое мероприятие в черных кожаных штанах, кроссовках, зеленой куртке и кепке, которую не снимал на протяжении всей инаугурации. Россияне посчитали, что рэпер проявил неуважение к президенту России своим внешним видом.

«Всё таки на это мероприятие стоило надеть костюм», «Позор и компания просто стыд», «А кепку снять забыл?», «Тим, ну кожаные брюки это ужас», «Что у Феди и Тимона с обувью?», «Никого не смущает что все в костюмах, а Тимати как всегда...на такое мероприятие можно было бы и поприличней одеться», «Шапку принято снимать в помещении», «Постеснялся бы в таком виде приходить», - прокомментировали снимок Тимати интернет-пользователи.