Волочкову с сальными волосами и без макияжа раскритиковали за пост самолюбования

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова подкинула очередной повод для хейтеров ее высмеять. Она опубликовала пост, в котором расхвалила себя, однако внешний ее внешний вид на фото вовсе не соответствует тому образу, что воссоздала балерина.

Как известно, в последнее время в Сети и прессе то и дело обсуждают Волочкову. Она постоянно создает различные инфоповоды, то шпагат в не положенном для этого месте показала, то засветила некие части своего тела. На этот раз балерина решила показать утреннее фото, которое сопроводила "одой" о себе, любимой.

Волочкова написала, что она проснулась довольно рано, что ей не свойственно, полюбовалась на себя в зеркало и подумала, как прекрасно быть ею. Она отметила, что считает себя вполне красивой, талантливой, успешной, доброй, самодостаточной, интересной, веселой, сексуальной, состоявшейся Балериной России, любящей и любимой, щедрой, смелой, честной, открытой, замечательной и неповторимой женщиной. Такое положение вещей она сравнила с праздником, а также посоветовала фанатам любить себя, и тогда их будут любить другие.

Многие обратили внимание вовсе не на пост самолюбования, а на фото, которой Волочкова к нему прикрепила. На снимке она запечатлена перед зеркалом в платье нежно-розового цвета, с грязной головой и сальными волосами, а также совсем без макияжа. Хейтеры тут же посоветовали балерине сначала привести себя в нормальный вид, чтобы соответствовать вышеописанному образу, а также перестать заниматься самолюбованием.

Многие же просто согласились с Волочковой, написав в комментариях "да красивая, красивая", чтобы она перестала публиковать подобные посты и позориться, ведь когда балерина была весьма уважаемой персоной, а сейчас просто "скандальная баба".