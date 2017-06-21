"Только секс с дельфинами": Панин рассказал об отдыхе на нудистском пляже в Сочи

Актер со скандальной репутацией Алексей Панин только недавно завел новую страницу в Instagram из-за блокировки старой и уже продолжает провоцировать хейтеров. Описывая отдых на нудистском пляже, он рассказал о сексе с дельфинами, а также нехватке алкоголя.

После одного из недавних постов Алексея Панина в социальных сетях некоторые подумали, чо он решил взяться за голову и больше не устраивать енприличных шоу на людях. Так, недавно он рассказал, что впервые за многие годы искупался в море в одежде, но сделал это ради друзей. Все впечатление испортила его последняя опубликованная фотография в Instagram, на которой он предстал абсолютно голый.

"А чёйта там ручонкой прикрываешь, а?", - отреагировали подписчики. "Старик, держи себя в руках!!!", "А не, все в порядке!!! А то я грешным делом подумала, что Алексей изменился!", - писали другие (орфография и пунктуация авторов сохранены). Помимо самой фотографии, не осталась незамеченной подпись к ней. Панин написал, что на пляже ему хорошо, только не хватает пива, а без него остается "только секс с дельфинами". За это некоторые из поклонников осудили актера и напомнили ему, что из-за таких выражений снова могут начаться скандалы, припомнив его шутки насчет собак.