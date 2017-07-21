Нюша больше не может скрывать свою беременность

Популярная певица Нюша уже не в силах скрывать свою явную беременность.

В начале прошлого года после помолвки девушки с Игорем Сивовым стали распространяться слухи о ее беременности. Сама Нюша о такой информации ничего не говорила. В социальных сетях девушка продолжает публиковать архивные фото, на которых демонстрирует свой плоский живот. Поклонники полагают, что таким образом она старается развеять все слухи.

Однако недавно певица выступала в Германии. Видео с ее выступления только подтвердило все слухи. Нюша, которая всегда славилась своей мощной хореографией, теперь на сцене ведет себя с большой аккуратностью. Облегающей одежды тоже никто не увидел, вместо этого наряд был свободного кроя. При этом округлившийся живот певицы стал более заметен. Поклонники творчества Нюши не понимают, зачем девушка старается скрыть явное ожидание ребенка, но сама певица все еще не дает никаких заявлений.

Напомним, что карьера Нюши началась с 2007 года, когда она выиграла проект "СТС зажигает суперзвезду". После этого девушка представила свою страну на международном конкурсе "Новая волна", где заняла восьмое место.