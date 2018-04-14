Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова разорвали отношения после помолвки

Бывшие участники скандального телешоу "Дом-2" Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова разорвали отношения после не так давно объявленной помолвки. Буквально несколько часов назад в своем профиле Instagram парень рассказал фанатам, что теперь у него нет невесты.

В сети бурно обсуждают заявление экс-участника шоу "Дом-2" Сергея Кучерова. На своей официальной странице в фоохостинге Instagram он рассказал, что разорвал отношения с Юлией Ефременковой, которые существовали уже достаточно долго. Поклонники не могут поверить в правдивость сказанного, так как считали пару одной из самых крепких среди выходцев из проекта.

Тем не менее, Кучеров достаточно ясно высказался о произошедшем. Он обратился к своим искренним фанатам, написав, что сейчас очень сильно переживает случившееся. Тем не менее, надежды на то, что он сойдется обратно с Ефременковой, по его словам, уже нет, так что нет повода таить разрыв. Он не стал говорить никаких плохих слов в адрес бывшей возлюбленной и приказал не грустить из-за этой новости фанатам пары. Причины произошедшего так и остались за кулисами. Сама же Юлия Ефременкова разрыв пока не комментировала. В ее аккаунте Instagram до сих пор сохранились все фотографии с Кучеровым, какие там и были.