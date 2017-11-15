Экс-участник "Дом-2" Иван Барзиков угнал у бывшей девушки‍ "Гелендваген"

Экс-участник "Дом-2" Иван Барзиков угнал у бывшей девушки‍ Аниты Вяткиной принадлежащий ей автомобиль "Гелендваген". После окончания их отношений она уехала на отдых, а он решил продать дорогую машину без ее согласия.

Сеть снова разрывает скандал, вызванный одним из бывших участников телестройки "Дом-2". Оказывается, дело уже дошло до вмешательства правоохранительных органов. Предпринимательница и Instagram-блогер Анита Вяткина в беседе со СМИ согласилась рассказать, что произошло между ней и ее бывшим возлюбленным Иваном Барзиковым.

По ее словам, когда у них еще был роман, они приобрели дорогой автомобиль фирмы Mercedes-Benz G-класса и оформили на имя Вяткиной. К слову сказать, в социальных сетях она часто показывала фотографии с транспортом. Позже их отношения с Барзиковым стали рушиться, и они окончательно расстались. Девушка нашла в этом возможность самостоятельно отдохнуть в теплых краях и уехала, а ее бывший бойфренд тем временем решил вернуть деньги и продал "Гелендваген". По прибытию Анита Вяткина обнаружила пропажу и заявила об угоне в полицию.