Платье дизайна от Бузовой объявили плагиатом на наряд Волочковой

Платье дизайна от Ольги Бузовой объявили плагиатом на наряд Анастасии Волочковой. Находясь на Сейшелах, телеведущая захотела показать новую вещь из коллекции Olga Buzova Design, однако и здесь напоролась на критику хейтеров.

Накануне известная певица и телеведущая опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографию, с помощью которой представила фанатам новое платье из коллекции одежды бренда Olga Buzova Design. Это белое платье в пол с цветочным принтом черного цвета. В дополнение к образу певица выбрала белые пляжные шлепанцы, объемные серьги и прическу из кос с белыми канекалонами. Ее поклонники отметили, что наряд получился очень нежным и подходил ей к лицу.

Тем не менее, хейтеры как обычно тоже не остались в стороне и вставили свое слово. На этот раз их замечание было весьма интересным. Так, они обвинили Ольгу Бузову в том, что она использовала плагиат для создания нового сарафана. В действительности, он очень похож на тот, в котором недавно фотографировалась прима-балерина Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции, однако есть и существенные различия в этих платьях.