Анастасию Волочкову сравнили с «бревном» на новом фото в Instagram

Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает ежедневные публикации в Instagram своих снимков из Турции. Однако новое фото знаменитости возле массивных деревьев вызвало у поклонников неожиданные ассоциации.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок, где позирует возле деревьев в одном только бикини. И если одни поклонники хвалят балерину за стремительное похудение, то хейтеры посчитали, что на новом фото Волочкова напоминает им «бревно», о чем недоброжелатели и стали писать в соцсети.

Сама светская львица на этот раз не стала вступать в дискуссии со своими хейтерами, как это делала ранее. Напомним, что на аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram подписано почти 800 тысяч фолловеров, которые каждый день следят и комментируют новые публикации знаменитости.