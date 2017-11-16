Илон Маск показал новую девушку, которая моложе его на 16 лет

Успешный предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск показал свою новую девушку, которая моложе его на 16 лет. Вместе с Клэр Буше, более известной под псевдонимом Grimes, он присутствовал на вечере для знаменитостей Met Gala.

Илон Маск никогда не скрывал, что не любит одиночества и более комфортно себя чувствует, когда влюблен. Эту теорию он успел подтвердить, появляясь на публике все с новыми и новыми девушками. Помимо этого, бизнесмен трижды был женат. Год назад он имел романтические отношения с популярной американской актрисой Эмбер Херд, позже в СМИ ходили слухи, что на замену ей он нашел Тайлер Хейни, а также было известно о его романе с Дакотой Джонсон.

По всей видимости, никто из этих женщин так и не смогли стать для Илона Маска возлюбленной всей жизни, и он продолжил поиски. Накануне же он подал повод для разговоров о новом романе, когда появился перед объективами журналистов вместе с канадской певицей Grimes. Корреспонденты зарубежных изданий отмечают, что пара вела себя достаточно сдержанно, однако такое их поведение не смогло провести журналистов.