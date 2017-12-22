Кирстен Данст родила первенца

Зарубежные СМИ сообщили, что на прошлых выходных Кирстен Данст родила ребенка. Об этом пишет ПапарацциРу.

О беременности известной актрисы стало известно еще в конце 2017 года. Однако Кирстен не разу подтвердила это. Только спустя несколько месяцев она приняла участие в фотосъемке, когда ее живот уже заметно округлился. До беременности она неоднократно признавалась журналистам, что чувствует готовность к материнству. С Джесси Племонсом она встречается с 2016 года, а в 2017 - стало известно о том, что они обручены. В конце зимы они заявили о том, что ожидают ребенка. На прошлых выходных Кирстен подарила своему избраннику сына.

Напомним, что Кирстен Данст занимается не только актерской деятельностью. Огромную часть в ее жизни занимает благотворительность. Неоднократно Кирстен выражала свою помощь фонду Элизабет Глейзер против детского СПИДа. Так же она участвовала в телемарафоне "Противостоим раку". В 2009 году она приняла участие в благотворительной акции, деньги с которой пошли на помощь больным раком и на реабилитацию детей.