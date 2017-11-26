"Скотина": Девушки ополчились на Укупника после выхода песни "Я на тебе никогда не женюсь"

Звезда 90-х Аркадий Укупник поделился с журналистами воспоминаниями из жизни, а также рассказал о том, что происходило после того, как он записал песню "Я на тебе никогда не женюсь". Он отметил, что мужчины были весьма довольны, а вот женщины все чаще начали называть его "скотиной".

Как известно, в 90-е годы Аркадий Укупник записал песню "Я на тебе никогда не женюсь", которая за короткое время обрела популярность и звучала буквально из каждого магнитофона. Певец рассказал, что при встрече с ним мужчины пожимали ему руку и утверждали, что эта песня многое поменяла в их жизни, ведь они едва не допустили такую ошибку, как женитьба.

Девушки же вовсе оказались не согласны с представителями сильного пола относительно этой композиции. Они чуть ли не с кулаками набрасывались на Укупника, называли "скотиной" и интересовались, как можно было написать песню "Я на тебе никогда не женюсь". Певец прекрасно понимает, что мечта практически каждой женщины - в красивом белом платье отправиться под венец с любимым мужчиной, однако не понимает, в чем его вина.

Укупник уверен, что умный человек никогда не станет искать тайный смысл в шуточных песнях и принимать решения, исходя из слов композиции, а за глупого выходить замуж и вовсе не нужно.