Анджелина Джоли снимет новый биографический фильм

Звезда Голливуда и разведенная мать шестерых детей Анджелина Джоли продолжает не только активно сниматься в фильмах, но и быть продюсером некоторых проектов. Недавно актриса рассказала о съемках нового биографического фильма.

Анджелина Джоли вместе с Box of Daylight Productions готовят к съемкам новый фильм-биографию, который расскажет о жизни и спортивных достижениях известного американского легкоатлета Джима Торпа. Джоли заинтересовалась сценарием кинокартины и будет выступать в качестве продюсера. Сообщается, что независимая группа UTA планирует финансировать и распространять фильм среди молодежи.

Напомним, что недавно Анджелина Джоли продюсировала фильм, который был номинирован на «Оскар» - «The Breadwinner». Также актриса занимается продюсированием и исполнением главной роль во второй части «Малефисента».