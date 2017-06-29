Олегу Яковлеву из "Иванушек" построят дорогой памятник

Олегу Яковлеву из "Иванушек", которого не стало летом прошлого года, построят очень дорогой памятник. Об этом пишет АргументыРу.

Известно, что памятник сделают из камня. Эскиз для него подготовит Рустам Хамдамов, который всегда был любимым художником всех "иванушек". Сам памятник будет иметь вид бронзового снегиря. Это отсылка к тому, что был хит "Снегирь" у группы, которой Яковлев отдал 15 лет своей жизни. На фасаде ходят выложить красивую мозаику в форме дубовых листьев. Примерная сумма такого памятника - это полтора-два миллиона рублей.

Напомним, в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что Олегу Яковлеву диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную циррозом печени. Тогда он был госпитализирован в одну из столичных больниц в очень тяжелом состоянии. Через несколько дней после этого певец умер. Причиной смерти назвали внезапную остановку сердца. Известно, что у Яковлева остался внебрачный сын, который проживает в Петербурге. Однако певец никогда не говорил ни об его возрасте, ни об его имени.