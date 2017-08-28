Тимати на инаугурации исключил из "правильной мужской компании" раввина и экс-главу Татарстана

После инаугурации Путина рэпер Тимати опубликовал на своей странице в соцсети фото с церемонии, на котором он запечатлен в "правильной мужской компании". Пользователей тут же возмутило то, что Тимати обрезал на снимке раввина и первого президента Татарстана.

Как известно, в понедельник, 7 мая, в Кремле состоялась инаугурация Путина, его "посвятили" в президенты России. На церемонии присутствовало много звездных гостей, среди их числа оказался и рэпер Тимати. Звезда на своей странице в соцсети поделился фото с инаугурации и отметил, что именно так и должна выглядеть "правильная мужская компания".

Рядом с рэпером на снимке оказались президент Чечни Рамзан Кадыров, актер Федор Бондарчук, министр экономики Максим Орешкин, телеведущий Владимир Соловьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ВГТРК Олег Добродеев. Пользователи заметили, что рядом с этой компании еще находился раввин и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, однако по какой-то причине рэпер "исключил" их из "правильной мужской компании" и обрезал на фото.

Фанаты возмутились такому решению Тимати и отметили, что представленных на фото людей с трудом можно назвать правильными, потому ему не стоит бросаться такими голословными заявлениями. Многие также обратили внимание на то, что Тимати появился на церемонии в кепке и не снял ее, как полагается, кроме того, весь его наряд не соответствовал дресс-коду мероприятия. Рэпера осудили за попытку выделиться и посоветовали оставлять свои "понты" дома, когда отправляешься на важные мероприятия, такие как инаугурация президента.