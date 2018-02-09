"Сболтнула лишнего": Звезда "Дома-2" не исключает возможности возвращения в эскорт

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Марго Овсянникова весьма неудачно пошутила по поводу своего возвращения в эскорт. Такое предположение проскочило, когда девушка разговаривала с Иосифом Оганесяном.

Как известно, буквально недавно вокруг Овсянниковой разразился скандал по поводу того, что ранее она оказывала эскорт услуги и иногда даже спала со своими клиентами за отдельную плату. Изначально девушка это все отрицала, даже прошла проверку на детекторе лжи, однако полиграф ей не удалось обмануть и правда выползла на поверхность.

После этого Овсянникова на всю страну озвучила грязные подробности из своей прошлой жизни и отметила, что заниматься эскортом ее вынудил бывший парень, который выгнал девушку на улицу. За время своей работы Марго смогла сколотить неплохое состояние, купить квартиру и машину. Сейчас она категорически отрицает, что когда-то вернется в сферу эскорта, о чем постоянно открыто заявляет.

Недавно она разговорилась с Иосифом Оганесяном, который отметил, что к Марго постоянно приходят и спрашивают, вернется ли она в эскорт, однако девушка сразу же резко ответила "нет". Спустя несколько секунд она ехидно заулыбалась и добавила, что может подобное когда-то и произойдет.

Многие пользователи расценили заявление Марго как шутку, однако другие не сомневаются, что когда-то Овсянникова возьмется за старое.