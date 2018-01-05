Анастасия Волочкова лишилась роскошной мебели из-за халатных коммунальщиков

Московские аппартаменты и роскошная мебель Анастасии Волочковой сильно пострадали из-за халатного отношения коммунальной службы к ремонту дома. Адвокат Владимир Комсомолев сообщил, что намерен отсудить у них компенсацию за допущенную протечку.

Недавно над столицей прошел сильный ливень. В доме на Тверской улице, где живет Анастасия Волочкова, сильно прохудилась кровля. Коммунальщики не удосужились вовремя залатать щели, из-за чего квартира балерины на верхнем этаже была буквально затоплена. Вода повредила не только предметы дорогие интерьера, но также стены и пол. Теперь жить в помещениях практически невозможно. На ремонт придется потратить очень большие деньги.

Однако Анастасия Волочкова вместе со своим правозащитником собирается подать в суд на управляющую компанию. По словам Владимира Комсомолева, юристы оформляют необходимые бумаги и устанавливают точную сумму убытков. По предварительной оценке ущерб составляет порядка трех миллионов рублей. Они лелеют надежду победить в суде и взыскать эти средства с руководства службы. В настоящее время артистка успокаивает стресс за границей, но постоянно узнаёт о ходе процесса от своих адвокатов.