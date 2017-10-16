Актер Бьерсон из "Игры престолов" стал сильнейшим мужчиной в мире

Актер Хафтор Юлиус Бьернсон, исполнивший роль Скачущей Горы в телесериале "Игра престолов", заслужил звание сильнейшего мужчины в мире. Результаты соревнований World's Strongest Man 2018 объявлены на странице организаторов в Facebook.

29-летний Хафтор Юлиус Бьернсон уже многие годы штурмует турнир за мировое первенство по силе. До этого ему два года подряд удавалось показать второй результат и получить серебрянный кубок. Однако в 2018 году спортсмен хорошо подготовился и сумел взобраться на вершину пьедестала. В решающем состязании знаменитость поднимал пять грузов весом в 163 килограмма на особую платформу. Ему удалось справиться с четырьмя из них за 41 секунду.

World's Strongest Man 2018 проводился в Маниле - столице Филиппинских островов. Участники демонстрировали свои способности и физическую форму в 16 видах состязаний, лежащих в области силового экстрима. Стоит отметить, что Хафтор Бьернсон в этом году также выиграл на турнире Arnold Strongman Classic. Годом ранее эта организация преподнесла ему награду за второе место.

Теперь силач является первым в истории человеком, который за год успел занять титулы "Сильнейшего мужчины в мире", "Сильнейшего мужчины в Европе" и обладателя награды имени Арнольда Шварценеггера.