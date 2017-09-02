Выставила "пузико": наряд Долиной на инаугурации Путина раскритиковали фанаты

Певица Лариса Долина вместе с другими представителями российской эстрады 7 мая посетила инаугурацию Владимира Путина. Пользователи Instagram заметили недостатки её наряда и осудили её в комментариях.

Вступление избранного президента на должность, бесспорно, является очень серьёзным и торжественным мероприятием. Поэтому большинство гостей, даже из сферы шоу-бизнеса, предпочли одеть по этому случаю нечто строгое и в темных тонах. Но Лариса Долина сильно выделилась среди присутствующих ярко-алым пятном. Она выбрала для визита в Кремль красный брючный костюм и белый топ.

Подписчики исполнительницы возмутились подобным нарядом. Они обратили внимание на дресс-код и различные формальности политических мероприятий, которыми Лариса Долина, по их мнению, пренебрегла. Комментаторы считают "красную накидку" и топ не подходящими к событию. Кроме того, один из пользователей указал на "пузико", отчетливо выступающее под облегающей тканью. Впрочем, нашлись такие, что встали на защиту артистки и похвалили её стиль.

Стоит отметить, что в описании к публикации Лариса Долина описала "волнительную" атмосферу инаугурации. Она предположила, что Владимир Путин также волновался, ведь ему пришлось зачитывать присягу перед всем своим многомиллионным народом.