Мария Кожевникова показала первый снимок своего младшего сына

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками первым снимком младшего сына. Об этом пишет Телепрограмма.

В 2013 году звезда "Универа" Мария Кожевникова вступила в брак с бизнесменом Евгения Васильева. В 2014 году на свет появился их первенец - Максим, спустя год актриса подарила мужу второго ребенка - Ивана. В прошлом году блондинка родила третьего ребенка. Однако до сих пор она не делилась ни одним снимком младшего сына с общественностью. Однако недавно в своем микроблоге она опубликовала фото с ним. В кадре малыш играет в костюме пингвина. Актриса подметила, что в то время, когда все собрались на инаугурации президента Российской Федерации, у нее дома играет самый умный пингвин на свете. Однако из-за милого костюма и подобранного ракурса поклонникам не удалось разглядеть малыша. Имя ребенка Мария так же держит в секрете.

Напомним, что Мария Кожевникова не только актриса, а и общественный деятель. Этим она занимается с 2011 года, когда красавица стала членом "Молодой Гвардии Единой России". В декабре того же года она стала депутатом государственной думы. В 2014 году известные издания включали Марию Кожевникову в список самых влиятельных женщин России.