Наташа Королева шокировала колготками в сеточку и корсетом на два раза меньше

Знаменитая певица Наташа Королева появилась на премии "Шансон года" в весьма откровенном наряде, однако эксперты сравнили ее образ с цирковым костюмом. Королева не смогла выглядеть сексуально несмотря на то, что надела корсет на два раза меньше и прозрачную мини-юбку.

Как известно, 44-летняя Наташа Королева всегда славилась своими "странными" нарядами, которые довольно часто сравнивали с цирковыми костюмами. Певица полагает, что в вызывающих платьях она сможет выглядеть так же соблазнительно, как и ее муж, танцор Сергей Глушко, однако пока ей не удавалось соответствовать Тарзану.

Вот и сейчас, для похода на церемонию "Шансон года" Королева надела колготки в сеточку, корсет на пару размеров меньше и прозрачную мини-юбку с бахромой. Видно, что корсет сильно сдавливает прелести певицы, из-за чего ее грудь словно вываливается из лифа, к тому же, в таком наряде ее ноги кажутся невероятно длинными, что выглядит смешно при ее невысоком росте.

Модный эксперт Дарья Берц отметила, что Королева будто только что сбежала из цирка. Она также заявила о том, что если певица думает, что в таком виде она невероятно сексуально, то глубоко заблуждается, ведь в подобном наряде ей следует выступать на арене цирка воздушной гимнасткой или танцовщицей в стиле бурлеск. Берц считает, что на светском мероприятии появляться в таком виде просто не стоит.