"Перезагрузка": Юлия Высоцкая поделилась своим способом очистки организма

Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками секретом эффективной очистки организма и поддержания тела в хорошей форме. Об этом она рассказала на своей лекции под символичным названием "Перезагрузка".

По словам Юлии Высоцкой, человеку не нужно издеваться над собой ради похудения. В частности, не стоит полностью отказываться от потенциально вредных для здоровья пищевых продуктов. Сама актриса не приемлет такие выражения, как "здоровый образ жизни" и "правильное питание". По её мнению, полное исключение из рациона алкоголя, острой, жирной, сладкой или соленой пищи делает человека несчастным и лишает элементарной гастрономической радости. Даже самые калорийные блюда можно употреблять - важно следить за количеством.

Знаменитость утверждает, что для поддержания хорошей формы нужно обращать внимание на сигналы от собственного организма и адекватно на них реагировать. А перед каждой диетой стоит прочистить свой пищеварительный тракт. "Перезагрузкой" Юлия Высоцкая именует особый очистительный цикл, который недавно преодолела. Он длится неделю. Первые два дня актриса интенсивно употребляла клетчатку и сложные углеводы, полностью отказавшись от жирной еды. В таких условиях работа кишечника начинает улучшаться. Следующие пару дней рацион пополняли животные белки - курица и говядина. Последние три дня Юлия Высоцкая уже кушала и жиры. Например, сливочное масло и авокадо.