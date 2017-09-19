Андрей Малахов рассказал о беременности Леры Кудрявцевой

Андрей Малахов рассказал о второй беременности Леры Кудрявцевой. Об этом пишет Телепрограмма.

Еще давно распространялись слухи о беременности 46-летней Леры Кудрявцевой. Они появились после того, как она стала выходить в свет в одежды более свободного кроя. Недавно ведущий известного ток-шоу в России Андрей Малахов написал, что она действительно ожидает ребенка. По словам Малахова, сейчас Лера Кудрявцева со своим 26-летним избранником Игорем Макаровым, хоккеистом, отправится в Рим для того, чтобы отдохнуть перед рождением малыша. Верна ли информация ведущего можно будет узнать через несколько дней.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой уже есть ребенок. Это 26-летний Жан от первого брака с Сергеем Ленюков, барабанщиком группы "Ласковый май". С Игорем Макаровым Лера Кудрявцева вступила в брак 5 лет назад, в 2013 году. Сейчас 26-летний хоккеист выступает в КХЛ и является игроком команды "Салавата Юлаева".