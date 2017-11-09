Маша Ильюхина за десять лет съёмок в "Ворониных" успела скопить на квартиру

Юная актриса Маша Ильюхина за десять лет работы над телепроектом "Воронины" сумела заработать себе на квартиру. Об этом знаменитость рассказала во время интервью наряду со своими коллегами по телецеху.

Мария Ильюхина начала сниматься в первом сезоне популярного сериала от "СТС", когда ей было всего 4 года. Она исполняла роль одноименной дочери главных героев - супружеской пары Кости и Веры. Получается, что девочка из сезона в сезон буквально росла на глазах у поклонников. Теперь, в свои полные 14, Мария Ильюхина может похвастаться новой квартирой, приобретенной на скопленные гонорары.

Не меньшие доходы получала Лера Стреляева, которая запомнилась россиянам по фильму "Ёлки". Она утверждает, что за один съёмочный день получала не менее 15 тысяч рублей. По итогу фильма её заработок составил около 500 тысяч рублей. На тот момент ей было всего 7. По словам Леры Стреляевой, она очень прониклась персонажами и актерской игрой Петра Федорова и Анны Чиповской. Нередко заходилась слезами. Во время передачи "Звезды сошлись" на канале НТВ девочка заявила, что не планирует продолжать карьеру актрисы.

А на передаче "Пусть говорят" от "Первого канала" о своей судьбе рассказала Алина Кукушкина, которая раньше озвучивала главную героиню мультфильма "Маша и Медведь". Сейчас ей 16. И она трудится на должности помощника звукорежиссера всё того же популярного мультсериала. Алина Кукушкина отметила, что с первой зарплаты в 35 тысяч рублей реализовала давнюю мечту и купила собаку. Она поделилась, что раньше мнила себя будущим ветеринаром, однако теперь намерена посвятить жизнь связям с общественностью.