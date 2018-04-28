Киркоров и Бузова рассказали, как снимался клип на песню "Цвет настроения синий"

Эстрадный певец Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова рассказали, как снимался клип на песню "Цвет настроения синий". Бэкстейдж на эту тематику появился на просторах видеохостинга YouTube.

В сети появился ролик, который рассказывает о том, как снимался клип на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". В его создании принимали участие одни из самых популярных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Так, участвовать согласились Ольга Бузова, Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, Амиран Сардаров и другие. По ходу видеозаписи они рассказывают, как создавался клип, а также нравились ли им их роли.

Ольга Бузова призналась, что, если дело доходит до сотрудничества с Филиппом Киркоровым, то она готова на любую роль, да и вообще экспериментировать она не боится. Сардаров шутливо сказал, что у него в жизни ничего не поменялось и он вновь выполняет работу доставщика. Менее знаменитые участники съемок остались ими довольны, однако жаловались на некоторый дискомфорт, который могли чувствовать, например, на холод. Один же из авторов идеи для клипа Вадим Селезнев поделился своими надеждами на то, что людям он запомнится и станет частью массовой культуры.