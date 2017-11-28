Ольге Бузовой предрекают политическую карьеру

Известные эксперты предрекают ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой политическую карьеру.

В последнее время Ольга Бузова расширила свою деятельность. Девушка открывает собственный ресторан здорового питания в центре Москвы, попробовала себя в качестве актрисы театры и стала выступать со своими песнями, а так же стала владелицей собственной криптоволюты, названной в ее честь. Из-за этого ее популярность резко начала расти. По этой причине мнение экспертов сошлось на том, что у Бозовой вполне могла бы выйти хорошая карьера в политике. Однако многие считают, что Ольгой Бузовой могут воспользоваться для того, чтобы все забыли о политической деятельности Ксении Собчак.

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов заявил, что телеведущим и артистам следовало бы и дальше "заниматься своими клоунадами, шоу и не лезть в политику". Тот факт, что большинство людей стало задумываться о Бузовой в качестве политика он назвал "политической импотенцией нового поколения".

Напомним, недавно в Сочи Ольге Бузовой подарили комплект одежды для ее будущего ребенка. Это случилось после премьеры спектакля "Мужчина нарасхват". Ольга смутилась от такого сюрприза и призналась, что она не ждет ребенка.