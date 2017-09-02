Михаил Шуфутинский не поведет свою молодую возлюбленную под венец

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский опроверг слухи о скорой свадьбе со своей молодой возлюбленной. По его словам, он еще довольно молод для всех этих формальностей и не спешит относить заявление в ЗАГС.

Как известно, в 2015 году скончалась жена Михаила Шуфутинского Маргарита, вместе они прожили в браке около 40 лет. Певец долго не мог пережить утрату, когда он узнал о смерти жены, то находился в Израиле, после печального известия сразу же отменил все концерты и вылетел к супруге. Вслед за ним отправилась танцовщица из его коллектива Светлана Уразова, которая смогла в это печальное для Шуфутинского время поддержать его и подарить смысл жить дальше.

Они начали встречаться и в последнее время вдвоем часто появляются на светских мероприятиях, однако вести ее под венец Шуфутинский пока не намерен. По его словам, он еще слишком молод для всех этих официальных формальностей и не отрицает, что единственной его любовью была покойная жена Маргарита.

Певец был шокирован, когда узнал из прессы о своей якобы предстоящей свадьбе и сразу же открестился от всех этих слухов, заявив, что пока не намерен идти в ЗАГС, несмотря на то, что ему хорошо рядом со Светланой.