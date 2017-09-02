"Лысый" Газманов поразил поклонников новым имиджем после отдыха

Российский исполнитель Олег Газманов несколько дней назад вернулся из Иордании и привез оттуда кардинально измененный внешний вид. Очередная фотография поразила пользователей Instagram и вызвала неоднозначную реакцию.

На снимке 66-летний Олег Газманов предстал перед поклонниками с новой прической, придающей совершенно другой имидж. Он подстригся очень коротко, практически налысо. Над кожей возвышается лишь едва заметная седая щетина. Белые волосы контрастно выделяются из-за черного костюма и такой же рубашки артиста. Такой наряд он выбрал для инаугурации Владимира Путина.

Общественность разделилась во мнениях при оценке обновленной внешности Олега Газманова. Многие поддержали эксперимент певца и заявили, что короткая прическа нисколько не портит общее впечатление. Другие же считают, что такой "ёжик" сильно старит музыканта. Даже сравнили его с заключенным.

В таком образе он также выступил на съёмках концерта по случаю Дня Победы, организованных "Первым каналом". За кулисами Олег Газманов "неожиданно" повстречался со своим сыном Родионом и сфотографировался с ним. Артист заметил, что радуется успехами родственника. Однако наблюдательные пользователи соцсети заподозрили в семье неладное. Они предполагают, что Олег Газманов не очень часто общается с Родионом, иначе знал бы о его планах выступить на мероприятии "Первого канала".