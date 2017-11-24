Фриске объявила о возвращении на сцену

Фриске объявила о том, что возвращается на большую сцену.

Наталья Фриске, сестра известной российской певицы, спустя долгое время решила вернуться на большую сцену. С 2007 по 2008 год она состояла в группе "Блестящие. Однако тогда девушка решила, что у нее нет желания заниматься концертной деятельностью. Сестра Жанна посоветовала ей заняться макияжем и Наталья по рекомендации сестры освоила новую для себя профессию. Тогда она стала сертифицированным мастером и даже открыла собственный салон красоты.

Недавно Александр Попов, бывший участник группы "Турбомода", заявил о том, что Наталья готовит для поклонников подарок. С Поповым Наталья записала одну песню в 2017 году. Теперь девушка репетирует репертуар Жанны Фриске, чтобы выступить на концерте памяти своей сестры.

Напомним, Жанна Фриске, когда в 2013 году родила сына от своего избранника Дмитрия Шепелева, стала испытывать постоянные головные боли. Позже стало известно о том, что певица больна . Врачи диагностировали опухоль головного мозга. Спустя нескольких лет лечения Жанна впала в кому, а в 2015 году Жанна Фриске умерла.