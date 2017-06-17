30-летняя американская модель "plus-size" Эшли Грэм показала целлюлитные бедра в латексном платье. Всего несколько дней назад она показывала в своем Instagram, как занимается спортом, чтобы поддерживать упругость кожи, и поклонники решили, что тренажер ей уже не помогает.

Накануне в Нью-Йорке проходила крупная вечеринка для знаменитостей Harry Josh Met Gala, на которой присутствовала известная модель Эшли Грэм. Она не является обычной моделью и рекламирует одежду больших размеров, в чем не видит ничего постыдного. Знаменитость не стыдится своего веса и в интервью часто говорит, что хочет просто поддерживать фигуру. Отсутствие у нее комплексов лишь подтвердила фотосессия на вечеринке.

Грэм уже в который раз выбрала наряд из латекса. Помимо этого, позировала перед камерами она очень смело и без стеснения, так что на многих кадрах показала целлюлитные бедра. При этом она умудрялась сохранять равновесие на высоких шпильках. Тем не менее, платье подчеркнуло и достоинства фигуры модели, так что поклонники как обычно не оставили без внимания ее пышный бюст.