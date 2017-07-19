"Уродство": Квадратная и большая грудь Виктории Бони шокировала фанатов

Знаменитая российская телеведущая, модель и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня восстановила свою страницу в Instagram и сразу же шокировала фанатов новым видео. На опубликованных кадрах бюст Бони "расплылся", в связи с чем теперь ее правая грудь выглядит невероятно большой и квадратной, по сравнению с левой.

Буквально недавно страница Бони в соцсети оказалась заблокирована, сама телеведущая отмечала, что во всем виноваты некие хакеры, однако доступ долго не восстанавливала. Спустя дне недели она восстановила доступ и сразу же опубликовала видео, в котором поинтересовалась, соскучились ли по ней фанаты.

Пользователи сразу же обратили внимание на грудь Бони, которая выглядела довольно неестественно. Дело в том, что правая грудь телеведущей стала куда больше и приобрела форму квадрата, в то время как левая оставалась вполне нормальной.

Хейтеры сразу же начали злорадствовать и отметили, что у Бони потек силикон и теперь ей не удастся отрицать, что ранее она не прибегала к услугам пластических хирургов. Многие назвали бюст модели уродливым и посоветовали как можно скорее исправить недостатки.