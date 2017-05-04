Игорь Николаев в Instagram показал повзрослевшую дочь

Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев в личном блоге в Instagram показал, как весело проводит время со своей младшей дочерью Вероникой. Поклонники отметили, что девочка очень подросла и внешне напоминает своего звездного отца.

В семье Игоря Николаева подрастает очень талантливая дочь, утверждают пользователи Сети. Уже в 2 года девочка умеет не только прекрасно танцевать, но и даже кататься на самокате. Счастливый отец семейства в Instagram похвастался достижениями младшей дочери и разместил видеоролик, где девочка демонстративно катается на двухколесном транспорте.

«Едет маленький Игорь Николаев, очень похожа», «Способная оказалась Вероника!!! Круто!», «Здорово!!! Умница!», «Классная девочка и самокат!», «Скоро и на машине ездить будет самостоятельно, время бежит!», «Никуся умница! Красоточка маленькая», - комментировали видео поклонники Николаева.