Сразу две участницы покинули шоу "Холостяк" в девятом выпуске

Сразу две участницы покинули романтичное, но в то же время скандальное шоу "Холостяк" в девятом выпуске. Первой сдалась телеведущая из Нижегородской области Анастасия Смирнова, а следом за ней начала собирать чемоданы актриса Ольга Ломакина.

Стало известно о чуть ли не координальных переменах на проекте "Холостяк" с Егором Кридом. Оказывается, за его сердце в девятом выпуске перестали бороться сразу две девушки. Одна из них, Анастасия Смирнова, не смогла справиться с провокационными вопросами, которые ей задавал Холостяк. На свидании он спросил, почему она до сих пор остается на шоу, на что та ответила, что делает все ради него. Крид же поставил это под сомнение, на что и обиделась участница. На нервах она заявила, что покидает проект.

Немного позже, после церемонии роз решила уйти Ольга Ломакина. Конкурентки не вручили ей ни одной розы, дав понять, что на "Холостяке" ей не рады и не считают, что она будет достойной половинкой для Егора Крида. В тот момент актриса не была обязана покидать шоу, но сделала это по своей воле. После она объяснила, что получила бы нервный срыв в случае, если бы решила остаться, ведь проект забирал все ее эмоциональные силы.