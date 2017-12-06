Звезда "Секса в большом городе" усыновила ребенка

Кристин Дэвис, звезда "Секса в большом городе", усыновила второго ребенка.

Всем известно, что известная актриса, сыгравшая легендарную Шарлотту Йорк, за свои 53 года никогда не состояла в браке. В 2011 году она сообщила о том, что удочерила новорожденную девочку, которой она дала имя Джемма Роуз. Тогда Кристин признавалась журналистам, что такая процедура оказалась не совсем легкой. Выяснилось, что в первые дни после удочерения за ее малышкой могли прийти биологические мать и отец. счастью для актрисы, такого не произошло. Теперь появилась информация о том, что у Кристин Дэвис снова пополнение: она усыновила мальчика. Правда, она еще не раскрыла имени ребенка и его возраста.

Напомним, что раньше известная актриса признавалась в том, что у нее были проблемы с алкоголем. Кристин Дэвис даже некоторое время состояла в клубе анонимных алкоголиков. Однако она заявляла, что именно алкоголь помог ей немного раскрепоститься. По ее словам, до употребления спиртных напитков она не очень просто сходилась с людьми и по своей природе всегда была слишком затенчивой. Она неоднократно признавалась прессе, что причина ее чрезмерного потребления алкоголя была такая же, как и выбор строить актерскую карьеру.