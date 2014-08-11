Рианна показала сексуальное тело в новом брендовом белье

Популярная 30-летняя певица Рианна на своей странице в Instagram показала сексуальное тело в новом брендовом белье из коллекции Savage x Fenty, авторство которого принадлежит ей самой. До начала продаж элемента одежды осталось всего пару дней.

Американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения Рианна день назад опубликовала на своей официальной странице в фотохостинге Instagram фотографию, на которой предстала в одном нижнем белье. В комментарии она пояснила, что готовит к выходу коллекцию нижней одежды Savage x Fenty. Для презентации перед подписчиками она выбрала боди красного цвета, которое подчеркивает все достоинства ее фигуры и скрывает, как заметили подписчики недостатки.

Под фото они оставили массу комплиментов, которые, несомненно, было приятно читать Рианне. Фанатам особо понравилась ее пышная грудь, а также то, насколько сексуальной она получилась в кадре. Известно, что за последнее время певица заметно поправилась, однако она сама рассказала, что по этому поводу нисколько не комплексует. По ее словам, ей очень удобно в своем теле, и пока она не собирается ничего предпринимать, чтобы худеть.