Состояние Эмилии Кларк из «Игры престолов» выросло до 6 млн долларов

Одна из главных героинь серила «Игра престолов» Эмилия Кларк заработала на съемках фантастикой киноленты целое состояние. Согласно подсчетам, доход актрисы вырос до 6 млн долларов.

31-летняя популярная актриса Эмилия Кларк подала официальные отчеты, в которых числится, что состояние знаменитости за 2017 год выросло с 2,5 млн. долларов до 6 млн долларов. Сообщается, что большую часть своего дохода знаменитость заработала на съемках сериала "Игра престолов", а также Кларк является лицом одного косметического бренда и часто снимается в рекламных компаниях.

Напомним, что ранее молодую актрису номинировали на престижную премию «Эмми», а также есть две номинации на премию Critics Choice TV Awards.