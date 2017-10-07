"Опровергла": Кристина Асмус похвасталась округлившимся животом

Российская актриса Кристина Асмус решила опровергнуть слухи о своей беременности и опубликовала шуточное фото. На снимке она показала округлившийся живот и призналась, что о своей второй беременности узнала из прессы.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей уже длительное время обсуждают скорое пополнение в семье Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова, намекая на то, что актриса стала носить довольно просторные наряды, скрывающие фигуру. К тому же, влюбленные сами начали подогревать интерес к этой теме, опубликовав совместное фото и сообщив, что в их семье ожидается "пополнение". Несмотря на то, что Асмус намекнула на "беременные" формы мужа, фанаты решили, что актриса говорит о себе и стали поздравлять молодых родителей.

Решив расставить все точки над "И", Асмус разместила на своей странице снимок в длинном просторном платье, которое не скрывает ее "беременный" живот, и сообщила, что о пополнении в звездной семье узнала из прессы. Девушка также отметила, что журналисты умеют распространять неловкие слухи, из-за чего звездам часто приходится их опровергать, однако фанаты восприняли ее фото вовсе не как шутку.

Они сразу же поздравили Асмус, отметив, что девочке давно нужен братик, а также заявив, что "дети - это счастье" и артистам нужно как можно скорее рожать второго ребенка. Поклонники отметили, что "дыма без огня не бывает" и накладной живот актрисы приняли за настоящий, похоже, Асмус вновь придется опровергать свою вторую беременность.