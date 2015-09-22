Рэпер Pharaoh на концерте в Минске ударил фаната ногой в лицо

Популярный российский рэпер Глеб Голубин, более известный под псевдонимом Pharaoh, на собственном концерте в Минске избил своего ярого фаната, который стоял в первых рядах. Отмечается, что молодой человек пнул фаната ногой в лицо и нанес ему несколько ударов кулаком.

Как стало известно, на одном из концертов рэпера Pharaoh произошла драка. Примечательно то, что подраться решили не фанаты исполнителя, а он сам. Так, в Сети появилось видео, на котором отчетливо можно рассмотреть, как Pharaoh некоторое время беседует с поклонником из первого ряда, затем выражение его лица меняется, словно фанат сказал что-то, что не понравилось рэперу. В этот момент исполнитель разгоняется и бьет поклонника в лицо, и пока тот падает, наносит ему несколько ударов кулаком.

По словам очевидцев произошедшего, поклонник словно сам "нарывался" на конфликт. Он яростно хотел, чтобы Pharaoh обратил на него свое внимание, громко кричал и даже хватал рэпера за одежду, а когда тот все-таки обратился к нему, видимо, начал хамить, что и не понравилось исполнителю. Этого Pharaoh не стал терпеть и избил поклонника, после чего спокойно продолжил концерт.