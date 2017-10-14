«Никто не круче Оли»: Татьяна Мусульбес заявила, что фанатеет от Бузовой

Участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес удивила поклонников необычным заявлением. По словам девушки, она является фанаткой Ольги Бузовой и считает её «круче всех», как сообщает VladTime.

Звезде «Дома-2» очень нравится образ жизни певицы и, по её словам, кумир её вдохновляет. Татьяна Мусульбес заявила, что критиковать Бузову могут только те, кто лично с ней не общается. Если же познакомиться и побеседовать, то отношение меняется кардинально.

Мусульбес подчеркнула, что готова даже о прекрасной внешности Бузовой говорить бесконечно. Это поразило поклонников звезды «Дома-2». Они отметили, что пусть Бузова и умеет строить карьеру, однако на личном фронте у неё большие проблемы, потому лучше такой образ жизни в качестве примера не брать.