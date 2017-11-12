«Замечательный был человек»: Макаревич высказался о смерти экс-директора «Машины времени» Владимира Сапунова

Музыкант Андрей Макаревич дал свой комментарий по новости о гибели экс-директора рок-группы «Машина времени» Владимира Сапунова. По словам Макаревича, Сапунов был «замечательным человеком».

Информация о гибели Сапунова уже распространилась по Сети, многие оказались потрясены его смертью. О кончине узнал и Андрей Макаревич. Андрей Макаревич, узнав о том, что рак унес жизнь Сапунова, рассказал, что погибший был «замечательным человеком и замечательным профессионалом».

По словам Макаревича, погибший музыкант был очень «мужественным». О гибели Сапунова высказался и бас-гитарист группы Александр Кутиков. По словам Кутикова, усопший был «одним из лучших директоров» и близким другом. О Сапунове он рассказал, как о «прекрасном и одаренном» человеке.

65-летний музыкант умер в ночь на 6 мая. Сообщается, что Сапунов страдал от серьезной раковой болезни. По словам пресс-секретаря группы «Машина времени» Антона Чернина, Сапунов перестал быть директором рок-коллектива в конце минувшего года. Однако, он группы он оставлять не стал.