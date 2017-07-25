Любовь Толкалина возбудила мужчин эротическим снимком в грязи

Знаменитая российская актриса Любовь Толкалина на днях решила порадовать фанатов весьма эротическим снимком. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, однако ее прелестные формы скрывала лечебная грязь.

Как стало известно, недавно Любовь Толкалина вместе с 16-летней дочерью Марией улетела в Италию и с первого дня отдыха начала радовать фанатов интересными снимками. Она рассказала, что побывала в Абано термах и "судьба на три дня закинула их прямо в грязь". В качестве доказательства она прикрепила свою обнаженную фотографию, ее тело покрывала только лечебная грязь, все самые интересные интимные части тела актриса прикрыла руками. Толкалина также пообещала фанатам, что все расскажет им о своем отдыхе в Италии.

Многие мужчины сразу же пожелали "смыть с актрисы всю грязь" и полюбоваться ее стройным телом, они стали нахваливать ее формы и рассыпаться в комплиментах. Девушки же позавидовали стройности Толкалиной, отметив, что, вероятно, она питается только росой и пыльцой, потому ей в 40 лет удается выглядеть настолько молодо, просто ровесницей своей дочери.