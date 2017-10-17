Кенсингтонский дворец показал новые снимки новорожденного принца Луи

Пользователе Сети получили возможность увидеть новые фотографии новорожденного принца Луи и его старшей сестры принцессы Шарлотты. Снимки сделала герцогиня Кэтрин, новые снимки были опубликованы на официальном Facebook-аккаунте, затем их распространили иностранные СМИ.

Британское издание Daily Mail разместило в Сети снимки новорожденного принца, они были сделаны его матерью Кейт Миддлтон. По данным издания, эти снимки стали первыми фотографиями принца Луи с тех пор, как его из больницы Святой Марии увезли домой.

На первой фотографии принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и герцогини Кэтрин, дарит своему спящему новорожденному брату поцелуй. А на второй фотографии принц Луи запечатлен в белой одежде. Малыш смотрит в другую сторону. Как отметили пользователи Сети, новорожденный принц знакомится со своим домом, Кенсингтонским дворцом.

Сообщается, что родители принца Луи с радостью поделились снимками своего новорожденного сына. Принц Уильям и Кейт Миддлтон благодарны публике за все их теплые пожелания, которые были получены после рождения малыша. Принц Луи появился на свет 23 апреля. Он был рожден в стенах больницы Святой Марии, на его родах присутствовал его отец – принц Уильям. Принц Луи является третьим ребенком пары и пятым по счету наследником британского престола.