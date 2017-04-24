Звезда "Дома-2" сбежал с проекта после драки с ножом

В Сети появились слухи о том, что участник "Дома-2" Евгений Якубович ушел с проекта. Многие уверены в том, что продюсеры попросили его покинуть проект после драки с ножом.

Как известно, в конце апреля Евгений Якубович затеял драку с одной из новеньких участниц. За обеденным столом они стали кидаться в друг друга едой, после чего Якубович схватил нож и бросил его в девушку. К счастью, его оппонентке удалось увернуться и никто не получил серьезных травм, однако после этого молодой человек избегал встреч с девушкой, чтобы не спровоцировать новый конфликт.

Буквально недавно на страничке Якубовича появилась надпись "Экс-участник "Дома-2", после чего пользователи решили, что мужчину выгнали с проекта. Причиной стала его драка с применением холодного оружия, фанаты уверены, что продюсеры попросили Якубовича самого покинуть проект, чтобы избежать скандала.

Стоит отметить, что сам Якубович пока никак не подтвердил данную информацию, однако и опровергать он ничего не стал.