Идеальная жена Джигана ответила тем, кто уличил её в походах к пластическому хирургу

Оксана Самойлова – мама троих маленьких детей и жена Джигана – не перестаёт поражать воображение поклонников своими идеальными формами. На все обвинения во лжи о своих успехах модель резко ответила в Сети.





Оксана Самойлова всегда славилась смелыми фразами и откровенными постами. Новая запись в Instagram удивила подписчиков модели не меньше предыдущих. Как и другие мамы нескольких детей, Оксана тоже любит делиться секретами своей стройной фигуры, но делает она это особенно, не ссылаясь на «индивидуальности».





«Я в хорошей форме)) Даже нет, я в офигенной форме сейчас))) И это не генетика)) Для мам троих детей в 98% случаев генетики уже не существует)) Есть только один путь к упругой коже, тонкой талии и подтянутой попе - это труд, спорт, питание и труд ещё много-много раз над собой», - откровенничает Оксана с поклонниками. Она открыто говорит, что ничего гламурного в этих занятиях нет, всё строится на упорстве и желании достичь результатов, делая неприятные вещи. Но подписчики модели не верят ей. Они тщательно рассматривают её фото в поисках рубцов после пластических операций и уверяют, что без больших денег такого тела у неё не было бы.