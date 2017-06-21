Максим Галкин подарил сыну Гарри шикарную игрушку

Максим Галкин подарил своему сыну дорогостоящую игрушку, которую очень любил в детстве. Радость Гарри от приобретения артист записал на камеру и продемонстрировал на своей странице в Instagram.

Мальчик получил в своё распоряжение масштабную железную дорогу, которая заняла немалый стол посреди комнаты. Гарри с интересом наблюдает за движущимися составами, изучает фигурки людей и даже имитирует гудок локомотива. Иногда он даже визжит от восторга.

Максим Галкин восторгается макетом не меньше, но со взрослой точки зрения. Он пишет, что в детстве, когда жил с семьёй в ГДР, тоже имел игрушечные поезда и самостоятельно создавал окружающие пути здания. Тогда он даже представить не мог, как далеко продвинется детская техника. Современные составы выпускают пар, воспроизводят звуки, записывают свою поездку на камеру и даже настраиваются через планшет. Помимо поездов, пользователь может регулировать всю систему стрелок.

Подписчики Максима Галкина поддержали поступок знаменитости. Они положительно отметили тот факт, что ведущий купил сыну не компьютер, а более материальную игрушку, развивающую воображение. Один из комментаторов отметил, что детская железная дорога обладает некой собственной магией и едва ли может называться "игрушкой". Другой подчеркнул, что родителям свойственно дарить те вещи, которых были лишены в детстве, и вызывать радость не только у ребенка, но и у себя самого.