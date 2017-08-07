Голубкина рассказала Малахову подробности громкого развода с Хоменко

Актриса Мария Голубкина посетила съёмки телепередачи "Привет, Андрей". Во время беседы с Андреем Малаховым она поделилась интересными подробностями своего развода с музыкантом Николаем Фоменко.

Спустя 13 лет брака любимая поклонниками семейная пара решила разойтись. При этом бывшие супруги "громко" заявили о расставании. Они сами объявили об уже оформленном разводе во время прямого эфира на радио, где работала Мария Голубкина. Слушатели были потрясены полученной информацией, а рассказчица - уволена руководством радиостанции и лишилась эфиров на несколько лет.

На своей программе Андрей Малахов напомнил знаменитости о произошедшем и попросил рассказать больше. Мария Голубкина сообщила, что они с Николаем Фоменко тихо разошлись и некоторое время скрывали это от широкой общественности. Опасаясь разоблачения в СМИ, экс-супруги пошли на опережение и первыми сделали шокирующее заявление. Стоит отметить, что родственники узнали о разводе только после скандального эфира. Они назвали пару "идиотами" во время телефонной беседы.

Голубкина и Фоменко сохраняют теплые отношения даже после расставания в 2008 году. Они продолжили вместе воспитывать сына Ивана и дочь Анастасию.