Ольга Серябкина поздравила Максима Фадеева с Днём рождения «преданным» постом

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина не забыла о Дне рождения своего наставника и продюсера Максима Фадеева. С этим праздником она поздравила его постом о преданности.

Поздравление Ольга «разбросала» по всем социальным сетям и к ней радо присоединились десятки поклонников их творчества. Ольга Серябкина обращается к музыканту «гений» и с первых строк упоминает о своей любви к нему и преданности его музыкальным произведениям. Отмечающему сегодня своё 50-летие Ольга пожелала начать ярче чувствовать жизнь.

Также нелишним она посчитала пожелать Максиму Фадееву крепкого здоровья и дожить до второй круглой даты в 100 лет. «Я всегда с тобой и за тебя, люблю», - закончила речь Серябкина. Она также предложила фанатам сделать её продюсеру приятное и «завалить» его соцсети хорошими словами и «смайликами». Но девушку не все правильно поняли и стали «заваливать» её саму.